Росіянин під час окупації Херсонщини вивозив дітей до РФ — що вирішив суд

Колишній окупаційний "міністр освіти" Херсонщини Михайло Родіков. Фото: росЗМІ

Росіянин, який під час окупації Херсонської області став "міністром освіти", вивозив до РФ українських дітей. За колабораційну діяльність і виправдовування агресії Росії проти України його притягнули до кримінальної відповідальності: щоправда, поки що заочно.

Про це йдеться у вироку, який Херсонський міський суд Херсонської області ухвалив 19 травня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, чоловік з Московської області на початку липня 2022 року очолив "Міністерство освіти та науки" Херсонської області. На той момент йому було 64 роки. Обіймаючи посаду в окупаційній владі, фігурант організовував українським школярам виїзд до Росії, аби там їх перевиховали в дусі російської пропаганди. Про свою діяльність він повідомляв російським медіа. До того ж порушник намагався залучити до колабораціонізму знайомих. Як повідомив під час судового засідання директор однієї з херсонських шкіл, підсудний пропонував йому роботу та казав, що Росія в регіоні назавжди. Після того, як чоловік не схотів працювати на окупантів, у нього забрали ключі від школи.

Рішення суду

Суд визнав порушника винним і заочно призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також упродовж 15 років чоловік не матиме права обіймати посади в органах влади.

Наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Раніше до ув'язнення засудили киянина, який виправдовував російську агресію. Чоловік стверджував, що в ударі по "Охматдиту" винні українці.

Також ми повідомляли, що на Вінниччині судили керівника ТЦК та СП. Він не виконав мобілізаційний план.