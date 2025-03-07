Мобилизация в Украине — в Волынской области мужчина проигнорировал повестку и выдвинул свои условия

Молоток судьи. Фото: Лексинформ

В Волынской области мужчина отказался от мобилизации, поскольку государство "ему задолжало". Суд решил наказать военнообязанного.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что жителя Волыни в мае 2024 года признали годным к службе в армии и вручили ему боевую повестку. Однако мужчина отказался от мобилизации.

Во время судебного заседания военнообязанный объяснил свой отказ тем, что государство не вернуло ему имущество, которое было изъято в рамках уголовного производства. Он отмечал, что готов выполнить свой долг перед страной только после того, как государство выполнит свои обязательства перед ним по имуществу.

Обвиняемый не признал вину и продолжал настаивать на своей позиции. Однако суд не принял его аргументов, поскольку они не имеют юридического обоснования.

Решение суда

Ковельский горрайонный суд Волынской области признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от мобилизации) и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Ранее на Львовщине суд наказал мужчину, который на год самовольно оставил воинскую часть.

А в Черновицкой области мобилизованный выиграл суд против Территориального центра комплектования (ТЦК).