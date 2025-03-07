Мобілізація в Україні — у Волинській області чоловік проігнорував повістку і висунув свої умови

Молоток судді. Фото: Lexinform

У Волинській області чоловік відмовився від мобілізації, оскільки держава "йому завинила". Суд вирішив покарати військовозобов'язаного.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що жителя Волині у травні 2024 року визнали придатним до служби в армії та вручили йому бойову повістку. Однак чоловік відмовився від мобілізації.

Під час судового засідання військовозобов'язаний пояснив свою відмову тим, що держава не повернула йому майно, яке було вилучене у межах кримінального провадження. Він наголошував, що готовий виконати свій обов’язок перед країною лише після того, як держава виконає свої зобов’язання перед ним щодо майна.

Обвинувачений не визнав провину та продовжував наполягати на своїй позиції. Проте суд не прийняв його аргументів, оскільки вони не мають юридичного обґрунтування.

Рішення суду

Ковельський міськрайонний суд Волинської області визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від мобілізації) та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Раніше на Львівщині суд покарав чоловіка, який на рік самовільно залишив військову частину.

А в Чернівецькій області мобілізований виграв суд проти Територіального центру комплектування (ТЦК).