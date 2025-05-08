Суд лишил свободы мужчину, который отказался от боевой повестки

Судейский молоток. Иллюстративное фото: freepik

В Шептицком Львовской области мужчина отказался от боевой повестки, тем самым уклонившись от мобилизации. За это его судили.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в феврале 2024 года житель Львовщины уклонился от мобилизации после попытки вручения ему боевой повестки.

На судебном заседании мужчина не признал вину, однако подтвердил, что отказался получать повестку. В объяснениях правоохранителям он отметил, что в то утро вышел из дома, чтобы купить кофе, когда к нему подошли работники территориального центра комплектования (ТЦК), проверили документы и сообщили о наличии штрафа. Ему предложили проехать с ними, но мужчина объяснил, что плохо одет и не имеет при себе еды, поскольку страдает сахарным диабетом второго типа, который трудно поддается контролю.

По словам подсудимого, представители ТЦК согласились подождать, пока он соберется. Однако когда он вышел с вещами, никого уже не было. Мужчина утверждает, что подождал еще несколько минут и, не дождавшись, самостоятельно отправился в ТЦК, чтобы выяснить ситуацию.

Он также сообщил, что прошел военно-врачебную комиссию, после чего ему пытались вручить боевую повестку, однако он отказался ее принимать. По его словам, он был предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Мужчина отметил, что не доверяет выводам комиссии, которая признала его годным к службе, поскольку, по его словам, ряд серьезных заболеваний не был учтен, а решение Львовского ТЦК он считает необоснованным.

Решение суда

Червоноградский городской суд Львовской области после изучения материалов дела признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации. Его действия квалифицировали по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Согласно приговору, жителя Львовщины приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, в Полтавской области мужчина получил повестку, однако в ТЦК не пришел, потому что боялся проходить военную службу. За это его лишили свободы на 3 года.

Также мы писали, в Житомирской области мужчина тоже не пришел в ТЦК после получения повестки. Его тоже посадили за решетку на 3 года.