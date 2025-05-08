Суд позбавив волі чоловіка, який відмовився від бойової повістки

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: freepik

У Шептицькому Львівської області чоловік відмовився від бойової повістки, тим самим ухилившись від мобілізації. За це його судили.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матерілами справи, у лютому 2024 року мешканець Львівщини ухилився від мобілізації після спроби вручення йому бойової повістки.

На судовому засіданні чоловік не визнав провину, однак підтвердив, що відмовився отримувати повістку. У поясненнях правоохоронцям він зазначив, що того ранку вийшов з дому, аби купити каву, коли до нього підійшли працівники територіального центру комплектування (ТЦК), перевірили документи й повідомили про наявність штрафу. Йому запропонували проїхати з ними, але чоловік пояснив, що погано вдягнений і не має при собі їжі, оскільки страждає на цукровий діабет другого типу, який важко піддається контролю.

За словами підсудного, представники ТЦК погодились почекати, поки він збереться. Проте коли він вийшов з речами, нікого вже не було. Чоловік стверджує, що зачекав ще кілька хвилин і, не дочекавшись, самостійно вирушив до ТЦК, аби з’ясувати ситуацію.

Він також повідомив, що пройшов військово-лікарську комісію, після чого йому намагались вручити бойову повістку, проте він відмовився її приймати. За його словами, його було попереджено про кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації. Чоловік наголосив, що не довіряє висновкам комісії, яка визнала його придатним до служби, оскільки, за його словами, низка серйозних захворювань не була врахована, а рішення Львівського ТЦК він вважає необґрунтованим.

Рішення суду

Червоноградський міський суд Львівської областіпісля вивчення матеріалів справи визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації. Його дії кваліфікували за статтею 336 Кримінального кодексу України. Згідно з вироком, мешканця Львівщини засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Полтавській області чоловік отримав повістку, однак до ТЦК не прийшов, бо боявся проходити військову службу. За це його позбавили волі на 3 роки.

Також ми писали, у Житомирській області чоловік теж не прийшов до ТЦК після отримання повістки. Його теж посадили за ґрати на 3 роки.