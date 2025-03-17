Буковинец во второй раз выиграл суд у ТЦК, обязав предоставить отсрочку от мобилизации

Молоток судьи. Фото: Pexels

Житель Буковины уже второй раз выиграл суд у ТЦК, который отказывал предоставить ему отсрочку от мобилизации. Мужчина имеет абсолютное право на это, поскольку учится в иностранном вузе.

Об этом сообщает издание Zaxid.Net.

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Детали дела

Согласно материалам дела, Черновицкий окружной административный суд, решение которого появилось в судебном реестре в марте 2025 года, рассматривал иск жителя Буковины — студента дневной формы обучения Академии международного и регионального сотрудничества им. Зигмунта Глогера, что находится в польском городе Воломьин. Молодой человек учится на бакалавриате и дважды обращался в Территориальный центр комплектования (ТЦК) с просьбой об отсрочке от мобилизации.

Первое обращение, поданное в июле 2024 года, завершилось отказом. Причиной стало якобы нарушение процедуры личной подачи документов и несоответствие предоставленного сертификата об обучении. В сентябре 2024 года Черновицкий окружной админсуд частично удовлетворил иск студента, признал решение ТЦК неправомерным, отменил отказ в отсрочке и обязал центр повторно рассмотреть его документы.

Несмотря на это, в ноябре ТЦК сообщил государственному исполнителю, что после пересмотра дела студенту снова отказано в предоставлении отсрочки. Среди оснований — отсутствие в сертификате данных о предыдущем образовании, неподтвержденная достоверность справки, а также расхождения в базе "Оберіг", согласно которой заявитель якобы учится в Черновицком профессиональном колледже.

Получив повторный отказ, студент снова обратился в суд, требуя признать его незаконным и добиться права на отсрочку от мобилизации.

Решение суда

Это дело рассматривал судья Олег Анисимов, который подробно изучил предоставленные материалы и выслушал аргументы обеих сторон.

"Проанализировав основания для отказа в предоставлении отсрочки, суд обращает внимание, что ТЦК не отрицает факт обучения истца в иностранном высшем учебном заведении, однако им акцентируется внимание на формальностях по оформлению документов, подтверждающих право на отсрочку", — указано в решении суда.

Суд также отметил, что на момент поступления в польский вуз истец уже завершил обучение в "Черновицком профессиональном колледже" и получил диплом младшего специалиста. Зато степень бакалавра, которую он сейчас получает, является высшим уровнем образования. Учитывая эти обстоятельства, суд пришел к выводу, что студент имеет законные основания для получения отсрочки от мобилизации.

По итогам рассмотрения дела, судья Олег Анисимов признал противоправным решение комиссии при ТЦК об отказе в предоставлении отсрочки, отменил этот протокол и обязал территориальный центр комплектования оформить мужчине отсрочку от призыва. В то же время решение суда еще может быть обжаловано.

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