Буковинець вдруге виграв суд у ТЦК, зобов'язавши надати відстрочку від мобілізації

Молоток судді. Фото: Pexels

Мешканець Буковини вже вдруге виграв суд у ТЦК, який відмовляв надати йому відстрочку від мобілізації. Чоловік має абсолютне право на це, оскільки навчається в іноземному ВНЗ.

Про це повідомляє видання Zaxid.Net.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, Чернівецький окружний адміністративний суд, рішення якого з’явилося у судовому реєстрі в березні 2025 року, розглядав позов мешканця Буковини — студента денної форми навчання Академії міжнародного та регіонального співробітництва ім. Зигмунта Глогера, що знаходиться у польському місті Воломін. Молодий чоловік навчається на бакалавраті та двічі звертався до Територіального центру комплектування (ТЦК) з проханням про відстрочку від мобілізації.

Перше звернення, подане у липні 2024 року, завершилося відмовою. Причиною стало нібито порушення процедури особистої подачі документів та невідповідність наданого сертифіката про навчання. У вересні 2024 року Чернівецький окружний адмінсуд частково задовольнив позов студента, визнав рішення ТЦК неправомірним, скасував відмову у відстрочці та зобов’язав центр повторно розглянути його документи.

Попри це, у листопаді ТЦК повідомив державного виконавця, що після перегляду справи студенту знову відмовлено у наданні відстрочки. Серед підстав – відсутність у сертифікаті даних про попередню освіту, непідтверджена достовірність довідки, а також розбіжності у базі "Оберіг", згідно з якою заявник нібито навчається в Чернівецькому фаховому коледжі.

Отримавши повторну відмову, студент знову звернувся до суду, вимагаючи визнати її незаконною та добитися права на відстрочку від мобілізації.

Рішення суду

Цю справу розглядав суддя Олег Анісімов, який детально вивчив надані матеріали та вислухав аргументи обох сторін.

"Проаналізувавши підстави для відмови у наданні відстрочки, суд звертає увагу, що ТЦК не заперечується факт навчання позивача в іноземному вищому закладі освіти, однак ним акцентується увага на формальностях щодо оформлення документів, які підтверджують право на відстрочку", — вказано у рішенні суду.

Суд також зауважив, що на момент вступу до польського вишу позивач уже завершив навчання у "Чернівецькому фаховому коледжі" та отримав диплом молодшого спеціаліста. Натомість ступінь бакалавра, який він зараз здобуває, є вищим рівнем освіти. Враховуючи ці обставини, суд дійшов висновку, що студент має законні підстави для отримання відстрочки від мобілізації.

За підсумками розгляду справи, суддя Олег Анісімов визнав протиправним рішення комісії при ТЦК щодо відмови у наданні відстрочки, скасував цей протокол та зобов’язав територіальний центр комплектування оформити чоловіку відстрочку від призову. Водночас рішення суду ще може бути оскаржене.

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