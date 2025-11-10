Мужчина ударил полицейского в лицо — что решил суд

Мужчина ударил полицейского во время проверки ВОД — решение суда
В Ивано-Франковской области мужчина ударил полицейского в лицо во время проверки военно-учетных документов. Он рассердился, потому что правоохранитель не предоставил правовую оценку законности требований военнослужащих ТЦК и СП.
Об этом говорится в приговоре суда.
Детали дела
Согласно материалам дела, происшествие случилось 2 сентября 2025 года в селе Глубокое. Патрульный был вместе с военными ТЦК и СП и проверял военно-учетные документы.
Они подошли к обвиняемому, чтобы установить личность и проверить наличие оснований для вручения повестки или уточнения учетных данных. Однако мужчина отказался предоставить документы и хотел убежать на скутере. После этого между ними произошел конфликт. Фигурант ударил патрульного в голову и схватил его за шею.
Решение суда
Во время судебного заседания мужчина объяснил, что рассердился на правоохранителя, поскольку хотел, чтобы он дал правовую оценку законности требований военнослужащих ТЦК и СП. По его словам, он попросил прощения у потерпевшего.
В результате Богородчанский районный суд признал мужчину виновным в угрозах или насилии в отношении работника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины). Ему назначили два года испытательного срока.
