Україна
Чоловік вдарив поліцейського під час перевірки ВОД — рішення суду

Чоловік вдарив поліцейського під час перевірки ВОД — рішення суду

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 10:02
Оновлено: 08:39
Чоловік вдарив поліцейського в обличчя — що вирішив суд
Перевірка документів. Ілюстративне фото: СБУ

В Івано-Франківській області чоловік вдарив поліцейського в обличчя під час перевірки військово-облікових документів. Він розсердився, бо правоохоронець не надав правову оцінку законності вимог військовослужбовців ТЦК та СП.

Про це йдеться у вироку суду. 



Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, подія трапилася 2 вересня 2025 року в селі Глибоке. Патрульний був разом з військовими ТЦК та СП і перевіряв військово-облікові документи. 

Вони підійшли до обвинуваченого, аби встановити особу та перевірити наявність підстав для вручення повістки або уточнення облікових даних. Однак чоловік відмовився надати документів і хотів втекти на скутері. Після цього між ними стався конфлікт. Фігурант вдарив патрульного в голову та схопив його за шию. 

Рішення суду

Під час судового засідання чоловік пояснив, що розсердився на правоохоронця, оскільки хотів, щоб він надав правову оцінку законності вимог військовослужбовців ТЦК та СП. За його словами, він попросив вибачення у потерпілого.

В результаті Богородчанський районний суд визнав чоловіка винним у погрозах або насильстві щодо працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України). Йому призначили два роки іспитового терміну.

Нагадаємо, в Одесі працівник ТЦК побив дівчину милицею. Суд зобов'язав його сплатити штраф. 

Крім того, на Одещині судили жінку, яка розпилила газ в обличчя співробітнику ТЦК. За скоєне зловмисниця отримала покарання. 

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
