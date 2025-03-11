Как суд наказал мужчину, который украл лампадку с Аллеи Героев

Здание Калушского горрайонного суда Ивано-Франковской области. Фото: klm.if.court.gov.ua

В Калуше 36-летний мужчина похитил лампадку с Аллеи Героев. За содеянное его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в постановлении, которое Калушский горрайонный суд Ивано-Франковской области вынес 3 марта.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в декабре прошлого года вдова и ребенок погибшего военнослужащего установили лампадку возле баннера с его портретом на Аллее Героев. Впоследствии женщина обнаружила, что лампадка исчезла, и обратилась в суд, чтобы наказать виновного.

Решение суда

Во время судебного заседания нарушитель полностью признал свою вину, раскаялся и попросил назначить ему минимальное наказание. Мужчину приговорили к 30 часам общественных работ. Также с него взыщут в пользу государства 605 гривен 60 копеек судебного сбора.

Постановление суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, житель Житомирщины не явился в ТЦК и СП, несмотря на то, что получил повестку. За это его приговорили к трем годам лишения свободы.

Также мы сообщали, что во Львовской области свидетель Иеговы отказался от боевой повестки из-за религиозных убеждений. Мужчине назначили наказание в виде трех лет заключения.