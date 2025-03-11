Як суд покарав чоловіка, який украв лампадку з Алеї Героїв

Будівля Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області. Фото: klm.if.court.gov.ua

У Калуші 36-річний чоловік викрав лампадку з Алеї Героїв. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться в постанові, яку Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області виніс 3 березня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у грудні минулого року вдова та дитина загиблого військовослужбовця встановили біля лампадку біля банера з його портретом на Алеї Героїв. Згодом жінка виявила, що лампадка зникла, та звернулася до суду, щоб покарати винного.

Рішення суду

Під час судового засідання порушник повністю визнав свою провину, розкаявся та попросив призначити йому мінімальне покарання. Чоловіка засудили до 30 годин громадських робіт. Також із нього стягнуть на користь держави 605 гривень 60 копійок судового збору.

Постанова суду ще не набула законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення її можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, житель Житомирщини не з'явився до ТЦК та СП, попри те, що отримав повістку. За це його засудили до трьох років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що у Львівській області свідок Єгови відмовився від бойової повістки через релігійні переконання. Чоловіку призначили покарання у вигляді трьох років ув'язнення.