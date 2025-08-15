Суд вынес приговор владельцам канала в Viber, которые сообщали шифрованными фразами о патрулях ТЦК

Человек с приложением Viber. Иллюстративное фото: pexels.com

В Кировоградской области суд вынес решение в отношении мужчины и женщины, которые с помощью канала в мессенджере Viber. Информировали подписчиков о патрулях ТЦК. Свои сообщения они прикрывали кодовыми фразами.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

Детали дела

На заседании Новоархангельского районного суда выяснилось, что в начале февраля 2025 года мужчина создал группу Viber под названием "погода Новоархангельск" и назначил администратором местную жительницу.

Участники сообщества публично распространяли данные о местонахождении представителей местного ТЦК и СП, а также информацию об их маршрутах передвижения. Для маскировки этой деятельности использовали условные обозначения якобы погодных условий в регионе.

Суд установил, что сообщения о расположении патрулей ТЦК содержали кодовые слова:

"солнце, без осадков, чисто" — отсутствие работников ТЦК и полиции на определенной локации;

"маслины" — присутствие полиции на определенной локации;

"оливки" — присутствие работников ТЦК на определенной локации;

"дождь, ливень, поливают" — совместные наряды ТЦК и полиции на определенной локации.

Решение суда

Суд признал обвиняемых виновными и утвердил заключенные соглашения. Мужчине назначено пять лет лишения свободы с отсрочкой наказания на два года с испытанием. Женщине также назначено пять лет лишения свободы, но с отсрочкой наказания на один год с испытанием.

