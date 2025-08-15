Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Чоловік та жінка кодами повідомляли про патрулі ТЦК — вирок суду

Чоловік та жінка кодами повідомляли про патрулі ТЦК — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 00:33
Суд виніс вирок власникам каналу у Viber, які повідомляли шифрованими фразами про патрулі ТЦК
Людина із застосунком Viber. Ілюстративне фото: pexels.com

У Кіровоградській області суд виніс рішення стосовно чоловіка та жінки, які за допомогою каналу у месенджері Viber. Інформували підписників про патрулі ТЦК. Свої повідомлення вони прикривали кодовими фразами.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

На засіданні Новоархангельського районного суду з'ясувалось, що на початку лютого 2025 року чоловік створив групу Viber під назвою "погода новоархангельск" та призначив адміністратором місцеву мешканку.

Учасники спільноти публічно розповсюджували дані про місцезнаходження представників місцевого ТЦК та СП, а також інформацію щодо їхніх маршрутів пересування. Для маскування цієї діяльності використовували умовні позначення нібито погодних умов в регіоні.

Суд встановив, що повідомлення про розташування патрулів ТЦК містили кодові слова:

  • "сонце, без опадів, чисто" — відсутність працівників ТЦК та поліції на певній локації;
  • "маслини" — присутність поліції на певній локації;
  • "оливки" — присутність працівників ТЦК на певній локації;
  • "дощ, злива, поливають" — спільні наряди ТЦК і поліції на певній локації.

Рішення суду

Суд визнав обвинувачених винними та затвердив укладені угоди. Чоловіку призначено п'ять років позбавлення волі з відтермінуванням покарання на два роки з випробуванням. Жінці також призначено п'ять років позбавлення волі, але з відтермінуванням покарання на один рік з випробуванням. 

Раніше повідомлялось, що на Запоріжжі суд визнав винним чоловіка, який прославляв російських окупантів в месенджері. Він присвячував їм вірші. 

А на Одещині суд визнав винною жінку, яка співпрацювала з розвідкою окупантів РФ. Вона надсилала ворогу фото українських військових частин і ТЦК.

суд Кіровоградська область мобілізація повістки ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації