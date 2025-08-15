Суд виніс вирок власникам каналу у Viber, які повідомляли шифрованими фразами про патрулі ТЦК

Людина із застосунком Viber. Ілюстративне фото: pexels.com

У Кіровоградській області суд виніс рішення стосовно чоловіка та жінки, які за допомогою каналу у месенджері Viber. Інформували підписників про патрулі ТЦК. Свої повідомлення вони прикривали кодовими фразами.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

На засіданні Новоархангельського районного суду з'ясувалось, що на початку лютого 2025 року чоловік створив групу Viber під назвою "погода новоархангельск" та призначив адміністратором місцеву мешканку.

Учасники спільноти публічно розповсюджували дані про місцезнаходження представників місцевого ТЦК та СП, а також інформацію щодо їхніх маршрутів пересування. Для маскування цієї діяльності використовували умовні позначення нібито погодних умов в регіоні.

Суд встановив, що повідомлення про розташування патрулів ТЦК містили кодові слова:

"сонце, без опадів, чисто" — відсутність працівників ТЦК та поліції на певній локації;

"маслини" — присутність поліції на певній локації;

"оливки" — присутність працівників ТЦК на певній локації;

"дощ, злива, поливають" — спільні наряди ТЦК і поліції на певній локації.

Рішення суду

Суд визнав обвинувачених винними та затвердив укладені угоди. Чоловіку призначено п'ять років позбавлення волі з відтермінуванням покарання на два роки з випробуванням. Жінці також призначено п'ять років позбавлення волі, але з відтермінуванням покарання на один рік з випробуванням.

