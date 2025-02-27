Какое наказание избрал суд для поджигателя двух военных автомобилей

Горят автомобили. Фото иллюстративное: Одесская областная прокуратура

Житель Запорожья поджигал военные машины. За содеянное его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Коммунарский районный суд города Запорожья вынес 13 февраля.

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Детали дела

В сентябре и октябре 2024 года фигурант, действуя по указаниям неизвестного человека, с которым вел переписку в мессенджере, сжег два автомобиля. Как сообщил сам нарушитель в суде, в Telegram он познакомился с сотрудницей коллекторской фирмы и получил от нее предложение "легкого заработка". Девушка обещала платить ему за поджоги автомобилей, говоря, что таким образом нужно напугать должников или отомстить мужчинам, которые изменили своим женам.

О поджоге первой машины злоумышленник сам сообщил пожарной охране. За выполнение "задания" ему тогда заплатили восемь тысяч гривен. За второй поджог, в результате которого в центре города сгорела военная машина, нарушитель получил 20 тысяч гривен.

Поджигатель попался на горячем, когда облил легковоспламеняющейся смесью и собирался поджечь переднюю часть полицейского автомобиля.

Решение суда

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Ранее этого мужчину неоднократно судили, в частности за преступления с наркотиками. Дома у него изъяли каннабис.

Фигуранта приговорили к семи годам лишения свободы и 17 тысяч гривен штрафа. В течение 30 дней со дня провозглашения приговора судебное решение можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Харькове судили военнослужащего. Мужчина, который находился в розыске за дезертирство, передвигался по городу с гранатой в руках, угрожая ее взорвать.

Также мы сообщали, что житель Харькова хранил на своем компьютере материалы с детской порнографией. За это его приговорили к году испытательного срока и уплате более 34 тысяч гривен штрафа.