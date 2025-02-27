Яке покарання обрав суд для підпалювача двох військових автомобілів

Горять автомобілі. Фото ілюстративне: Одеська обласна прокуратура

Житель Запоріжжя підпалював військові автівки. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Комунарський районний суд міста Запоріжжя ухвалив 13 лютого.

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Деталі справи

У вересні та жовтні 2024 року фігурант, діючи за вказівками невідомої людини, з якою вів листування в месенджері, спалив два автомобілі. Як повідомив сам порушник у суді, у Telegram він познайомився зі співробітницею колекторської фірми та отримав від неї пропозицію "легкого заробітку". Дівчина обіцяла платити йому за підпали автівок, кажучи, що таким чином потрібно налякати боржників або помститися чоловікам, які зрадили своїм дружинам.

За підпал першої автівки зловмисник сам повідомив пожежній охороні. За виконання "завдання" йому тоді заплатили вісім тисяч гривень. За другий підпал, унаслідок якого в центрі міста згоріла військова автівка, порушник отримав 20 тисяч гривень.

Підпалювач спіймався на гарячому, коли облив легкозаймистою сумішшю та збирався підпалити передню частину поліцейського автомобіля.

Рішення суду

Обвинувачений повністю визнав свою провину й розкаявся. Раніше цього чоловіка неодноразово судили, зокрема за злочини з наркотиками. Удома в нього вилучили канабіс.

Фігуранта засудили до сімох років позбавлення волі та 17 тисяч гривень штрафу. Упродовж 30 днів від дня проголошення вироку судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Харкові судили військовослужбовця. Чоловік, який перебував у розшуку через дезертирство, пересувався містом із гранатою в руках, погрожуючи її підірвати.

Також ми повідомляли, що житель Харкова зберігав на своєму комп'ютері матеріали з дитячою порнографією. За це його засудили до року іспитового терміну та сплати понад 34 тисяч гривень штрафу.