Главная Новости дня Мужчина прославлял оккупантов РФ стихами — суд вынес ему приговор

Мужчина прославлял оккупантов РФ стихами — суд вынес ему приговор

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 01:03
В Запорожье мужчине вынесли приговор суда за прославление в стихах действий российских оккупантов
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Запорожский районный суд признал местного жителя виновным в создании и распространении материалов, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ и прославляли российских оккупантов. Мужчина распространял стихи, прославляющие захват врагом украинских городов.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Во время следствия было установлено, что обвиняемый, который работает специалистом по снабжению на частном предприятии в Запорожье, создавал и передавал администратору пророссийского Telegram-канала собственные тексты - стихи и сообщения. В этих произведениях оправдывалась агрессия РФ и идеализировались действия оккупационных войск.

Среди таких произведений были стихи с названиями "На освобождение Марьинки" и "Мы вернулись, Авдеевка взята", в которых, в частности, содержались строки о будущем взятии новых городов под российский флаг.

Публикации были доступны неограниченному кругу лиц.

Что решил суд

Накануне суда между прокурором и обвиняемым было заключено соглашение о признании виновности. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы без конфискации имущества.

Однако суд освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком на два года. Также суд обязал осужденного уплатить более 22 тыс. грн процессуальных издержек.

Ранее мы информировали, что на Полтавщине преподаватель лицея распространял сообщения, в которых оправдывал РФ. Его привлекли к уголовной ответственности.

А в Одесской области суд признал виновной женщину, которая сотрудничала с разведкой оккупантов РФ. Она присылала врагу фото украинских воинских частей и ТЦК.

суд соцсети Запорожская область оккупанты судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
