Мужчина не пришел в ТЦК по повестке — что решил суд

Молоток судьи. Фото: УНИАН

В Хмельницком судили мужчину, который получил повестку, но категорически отказался от мобилизации. Он объяснил, что не пришел, потому что боится проходить военную службу.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В марте 2024 года мужчина получил повестку и прошел ВВК. Его признали годным к военной службе. В дальнейшем мужчине вручили боевую повестку, однако он ее проигнорировал и не прибыл на определенное время и дату.

Во время заседания суда обвиняемый объяснил, почему не прибыл за повесткой. Он заявил, что боится проходить военную службу.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным в предъявленном обвинении. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, во Львове мужчина получил повестку, но не пришел в Территориальный центр комплектования. Суд решил его наказать.

В Прикарпатье ТЦК мобилизовал мужчину, который имел бронирование. Суд рассмотрел дело и вынес приговор.