Чоловік не прийшов в ТЦК по повістці — що вирішив суд

Молоток судді. Фото: УНІАН

У Хмельницькому судили чоловіка, який отримав повістку, але категорично відмовився від мобілізації. Він пояснив, що не прийшов, оскільки боїться проходити військову службу.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У березні 2024 року чоловік отримав повістку та пройшов ВЛК. Його визнали придатним до військової служби. Надалі чоловікові вручили вже бойову повістку, однак він її проігнорував та не прибув на визначений час та дату.

Під час засідання суду обвинувачений пояснив, чому не прибув за повісткою. Він заявив, що боїться проходити військову службу.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним у пред'явленому обвинуваченні. Йому призначили покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові чоловік отримав повістку, але не прийшов до Територіального центру комплектування. Суд вирішив його покарати.

На Прикарпатті ТЦК мобілізував чоловіка, який мав бронювання. Суд розглянув справу та виніс вирок.