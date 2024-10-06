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Мужчина проигнорировал повестку от ТЦК, отказавшись воевать — решение суда

6 октября 2024 22:33
Виктория Козырь - редактор
В Николаеве мужчина отказался от мобилизации, потому что не хотел воевать — что решил суд
Заседание суда. Иллюстративное фото: Хозяйственный суд Одесской области
Виктория Козырь - редактор

В Николаеве мужчина проигнорировал боевую повестку от Территориального центра комплектования (ТЦК). Он также написал заявление об отказе от мобилизации из-за нежелания воевать.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда говорится, что мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его пригодным для военной службы. В тот же день ему была вручена повестка с мобилизационным распоряжением, где указано время и место прибытия для отправки в воинскую часть. Однако вместо выполнения обязательств мужчина написал заявление об отказе от мобилизации, мотивируя это личными убеждениями и нежеланием держать оружие в руках.

Во время судебного заседания обвиняемый подтвердил свои действия, признал вину и отметил, что раньше проходил срочную службу, но сейчас не желает возвращаться в армию.

Решение суда

Исследовав материалы дела, суд решил назначить мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы.

Суд аргументировал свое решение о лишении свободы. Судья считает, что если освободить от отбывания наказания лицо, подлежащее призыву на военную службу во время мобилизации, это будет способствовать тому, что другие граждане Украины, признанные пригодными к военной службе во время мобилизации и направляются для прохождения военной службы в воинских частях, будут уверены в безнаказанности за отказ от призыва на военную службу во время мобилизации.

Напомним, в Луцке местный суд признал виновным обманувшего военнообязанного военного, который пообещал сделать документы о непригодности к мобилизации. Мошенник, который сейчас является бывшим военнослужащим, просил за "услугу" 8 тысяч долларов.

А житель села Калиновка Одесской области привлечен к ответственности за уклонение от постановки на военный учет во время действия военного положения в Украине. Суд признал его виновным и наложил штраф в размере 5 100 гривен.

суд мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные судебные решения

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