У Миколаєві чоловік відмовився від мобілізації, бо не хотів воювати — що вирішив суд

Засідання суду. Ілюстративне фото: Господарський суд Одеської області

У Миколаєві чоловік проігнорував бойову повістку від Територіального центру комплектування (ТЦК). Він також написав заяву про відмову від мобілізації через небажання воювати.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду йдеться про те, що чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним для військової служби. Того ж дня йому було вручено повістку з мобілізаційним розпорядженням, де зазначено час і місце прибуття для відправки до військової частини. Однак, замість виконання зобов’язань, чоловік написав заяву про відмову від мобілізації, мотивуючи це особистими переконаннями та небажанням тримати зброю в руках.

Під час судового засідання обвинувачений підтвердив свої дії, визнав вину та зазначив, що раніше проходив строкову службу, але наразі не бажає повертатися до війська.

Рішення суду

Дослідивши матеріали справи, суд вирішив призначити чоловікові покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Суд аргументував своє рішення щодо позбавлення волі. Суддя вважає, що якщо звільнити від відбування покарання особу, яка підлягає призову на військову службу під час мобілізації, це сприятиме тому, що інші громадяни України, визнані придатними до військової служби під час мобілізації, на особливий період та які направляються для проходження військової служби до військових частин, будуть впевненими у безкарності за відмову від призову на військову службу під час мобілізації.

Нагадаємо, у Луцьку місцевий суд визнав винним військового, який обдурив військовозобов'язаного, пообіцявши йому, що зробить документи про непридатність до мобілізації. Шахрай, який тепер є колишнім військовослужбовцем, просив за "послугу" 8 тисяч доларів.

А жителя села Калинівка Одеської області притягнуто до відповідальності за ухилення від постановки на військовий облік під час дії воєнного стану в Україні. Суд визнав його винним і наклав штраф у розмірі 5 100 гривень.