Машины на стоянке. Иллюстративное фото: Максим Козицкий

На Закарпатье мужчина продавал автомобили, завезенные в Украину как гуманитарная помощь. Суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что мужчина приобрел в Польше четыре внедорожника — Kia Sorento, Jeep Grand Cherokee, Nissan Navara и Chevrolet Captiva. Для пересечения украинской границы он воспользовался документами благотворительных организаций, в частности киевского фонда "Апостол Андрей Первозванный", тернопольского "Мы свободны", киевского "Любовь родной земли" и запорожского "НИД Украина". Общая стоимость ввезенных автомобилей составила 941 тысячу гривен.

После ввоза транспортных средств фигурант дела разместил их на стоянке в Межгорье и выставил на продажу на сайте Auto.ria.

Ему удалось продать один из внедорожников, Nissan Navara, за 3650 долларов США. Кроме того, он договорился о продаже Kia и Chevrolet мужчине, который, как оказалось, сотрудничал с правоохранительными органами. Во время передачи 8,8 тысяч долларов за две машины мужчину задержали.

На суде обвиняемый признал свою вину и заключил соглашение о признании виновности с прокурором.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным и назначил ему пять лет лишения свободы, однако реальное отбывание наказания заменили на условный срок продолжительностью 1,5 года.

Конфискованные автомобили решением суда передали на нужды украинских воинских частей.

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