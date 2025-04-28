Автівки на стоянці. Ілюстративне фото: Максим Козицький

На Закарпатті чоловік продавав автомобілі, завезені в Україну як гуманітарна допомога. Суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що чоловік придбав у Польщі чотири позашляховики — Kia Sorento, Jeep Grand Cherokee, Nissan Navara та Chevrolet Captiva. Для перетину українського кордону він скористався документами благодійних організацій, зокрема київського фонду "Апостол Андрій Первозванний", тернопільського "Ми вільні", київського "Любов рідної землі" та запорізького "НІД Україна". Загальна вартість ввезених автомобілів становила 941 тисячу гривень.

Після ввезення транспортних засобів фігурант справи розмістив їх на стоянці в Міжгір’ї і виставив на продаж на сайті Auto.ria.

Йому вдалося продати один із позашляховиків, Nissan Navara, за 3650 доларів США. Крім того, він домовився про продаж Kia та Chevrolet чоловіку, який, як виявилося, співпрацював із правоохоронними органами. Під час передачі 8,8 тисяч доларів за дві машини чоловіка затримали.

На суді обвинувачений визнав свою провину і уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав чоловіка винним і призначив йому п’ять років позбавлення волі, однак реальне відбування покарання замінили на умовний термін тривалістю 1,5 року.

Конфісковані автомобілі рішенням суду передали на потреби українських військових частин.

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