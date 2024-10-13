Ошибочный перевод денег на карточку — мужчина присвоил полмиллиона гривен

Мужчина снимает деньги в банкомате. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Хмельницкой области предприниматель присвоил почти полмиллиона гривен, случайно отправленных на его банковский счет. Суд наказал мужчину.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что в августе 2022 года от Сахновецкого сельского совета на счет мужчины было ошибочно перечислено 499 тысяч 974,36 гривен с назначением платежа: "Оплата автоуслуг по перевозке щебня". На самом же деле фигурант дела никаких услуг не оказывал, а деньги решил оставить себе.

Он использовал поддельные документы, в частности акт сдачи-приемки выполненных работ, получив путем обмана возможность распорядиться денежными средствами. Он использовал онлайн-банкинг от Monobank и переводил деньги между своими счетами.

После разоблачения его действий правоохранителями, мужчина заключил соглашение с прокурором о признании виновности. Также фигурант дела совершил благотворительное пожертвование в пользу Вооруженных сил Украины в сумме 50 тысяч гривен.

Решение суда

Судья приняла решение утвердить соглашение о признании виновности. Предпринимателя приговорили к пяти годам лишения свободы, однако ввиду соглашения приговор был смягчен. Вместо тюремного заключения мужчине был назначен испытательный срок на два года. То есть если в течение этого времени он не совершит новых правонарушений, реальное наказание не будет применено.

Ранее мы сообщали, что клиенты государственного Ощадбанка жалуются на проблемы с блокировкой средств. Один из клиентов получил на карточку 1 979 089 гривен за проделанную работу, однако банк заблокировал его счет. Теперь мужчина требует взыскать с финансового учреждения пеню за неудобства.

Мы также рассказывали, что мужчина наткнулся на сайт, предлагавший финансовую помощь переселенцам от ООН. После ввода своих данных с его счетов в Ощадбанке исчезли 129 494 гривны. Это очередной случай мошенничества, когда злоумышленники используют поддельные платформы для воровства денег.