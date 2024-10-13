Помилковий переказ грошей на картку — чоловік привласнив пів мільйона гривень

Чоловік знімає гроші у банкоматі. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Хмельницькій області підприємець привласнив майже пів мільйона гривень, випадково надісланих на його банківський рахунок. Суд покарав чоловіка.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що у серпні 2022 року від Сахновецької сільської ради на рахунок чоловіка було помилково перераховано 499 тисяч 974,36 гривень з призначенням платежу: "Оплата автопослуг по перевезенню щебеня". Насправді ж фігурант справи жодних послуг не надавав, а гроші вирішив залишити собі.

Він використав підроблені документи, зокрема, акт здавання-приймання виконаних робіт, отримавши таким чином шляхом обману можливість розпорядитись грошовими коштами. Він використовував онлайн-банкінг від Monobank та переводив гроші між своїми рахунками.

Після викриття його дій правоохоронцями, чоловік уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Також фігурант справи здійснив благодійну пожертву на користь Збройних сил України в сумі 50 тисяч гривень.

Рішення суду

Суддя ухвалила рішення затвердити угоду про визнання винуватості. Підприємця засудили до п'яти років позбавлення волі, однак з огляду на угоду, вирок було пом’якшено. Замість тюремного ув’язнення чоловіку призначили іспитовий термін на два роки. Тобто, якщо протягом цього часу він не вчинить нових правопорушень, реальне покарання не буде застосоване.

Раніше ми повідомляли, що клієнти державного Ощадбанку скаржаться на проблеми з блокуванням коштів. Один із клієнтів отримав на картку 1 979 089 гривень за виконану роботу, проте банк заблокував його рахунок. Тепер чоловік вимагає стягнути з фінансової установи пеню за незручності.

Ми також розповідали, що чоловік натрапив на сайт, який пропонував фінансову допомогу переселенцям від ООН. Після введення своїх даних, з його рахунків в Ощадбанку зникли 129 494 гривні. Це черговий випадок шахрайства, коли зловмисники використовують підроблені платформи для крадіжки грошей.