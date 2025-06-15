В Луцке судили мужчину, который угрожал пистолетом представителям ТЦК

Мужчина угрожает сотрудникам ТЦК пистолетом в Луцке. Фото: Скриншот

В Луцком горрайонном суде вынесен приговор мужчине, который угрожал работникам ТЦК оружием. Инцидент произошел прямо возле детской поликлиники города.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно приговору суда, мужчина отказался предоставлять документы для проверки своих учетных данных работнику ТЦК. Вместо этого он вынул травматический пистолет "ПМ-РФ" и направил его на военнослужащего.

Обвиняемый пытался убежать от сотрудников ТЦК, продолжая угрожать оружием, и произвел два выстрела в воздух.

Решение суда

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину, объяснив свои действия страхом за жизнь жены, которая имеет серьезные проблемы со здоровьем. Он также извинился перед потерпевшими, которые не настаивали на суровом наказании.

Суд назначил мужчине пять лет лишения свободы, заменив их тремя годами испытательного срока.

Ранее сообщалось, что житель Одессы ранил ножом работника ТЦК и СП во время проверки документов. Мужчину задержали на месте и доставили в отделение полиции.

Также мы информировали, что в Винницкой области райсуд признал виновным военнообязанного, который игнорировал повестки от ТЦК. Обвиняемый утверждал, что имел проблемы с сердцем.