У Луцьку судили чоловіка, який погрожував пістолетом представникам ТЦК

Чоловік погрожує співробітникам ТЦК пістолетом у Луцьку. Фото: Скриншот

У Луцькому міськрайонному суді винесено вирок чоловікові, який погрожував працівникам ТЦК зброєю. Інцидент стався прямо біля дитячої поліклініки міста.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з вироком суду, чоловік відмовився надавати документи для перевірки своїх облікових даних працівнику ТЦК. Натомість він вийняв травматичний пістолет "ПМ-РФ" та направив його на військовослужбовця.

Обвинувачений намагався втекти від співробітників ТЦК, продовжуючи погрожувати зброєю, і здійснив два постріли у повітря.

Рішення суду

На судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину, пояснивши свої дії страхом за життя дружини, яка має серйозні проблеми зі здоров'ям. Він також вибачився перед потерпілими, які не наполягали на суворому покаранні.

Суд призначив чоловікові п'ять років позбавлення волі, замінивши їх трьома роками іспитового строку.

Раніше повідомлялось, що мешканець Одеси поранив ножем працівника ТЦК та СП під час перевірки документів. Чоловіка затримали на місці та доправили до відділку поліції.

Також ми інформували, що у Вінницькій області райсуд визнав винним військовозобов'язаного, який ігнорував повістки від ТЦК. Обвинувачений стверджував, що мав проблеми із серцем.