Получил штраф, хотя обновил данные в "Резерв+" — что решил суд

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На Волыни мужчину пытались оштрафовать за якобы нарушение правил военного учета, однако он обновил свои данные через приложение "Резерв+". Суд признал, что он был на учете и отменил постановление о наложении штрафа.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Мужчина обратился в суд с иском, ведь ему поступило постановление об административной ответственности с которым он категорически не был согласен.

Согласно приговору, подполковник наложил штраф в 17 тысяч гривен на истца за то, что 11 июля 2024 года он прибыл в ТЦК для оформления учетных документов, но выяснилось, что он не был на воинском учете с 7 ноября 2011 года без уважительных причин.

В суде мужчина отметил, что 11 января 2010 года получил удостоверение о приписке и был поставлен на учет, признан годным к службе. Очередным решением ВВК от 7 ноября 2011 года его признали непригодным в мирное время, но ограниченно годным в военное время.

В этом году 11 июля он подал заявление об отсрочке от призыва в связи с уходом за мамой, которая имеет инвалидность первой группы. На следующий день он получил справку о предоставлении отсрочки до 22 сентября 2053 года.

"Мужчина отметил, что 15 июля 2024 года он через приложение "Резерв+" осуществил обновление своих военно-учетных данных. В случае, если бы он нигде не состоял на воинском учете с 7 ноября 2011 года и не получал военно-учетного документа, то система не смогла бы его идентифицировать и соответственно не сформировала бы выписку", — говорится в приговоре.

В то же время каких-либо доказательств о непребывании лица на воинском учете военнообязанных с 7 ноября 2011 года до 15 ноября 2024 года ТЦК суду не предоставлено.

Решение суда

Иск мужчины удовлетворили. Ратновский районный суд Волынской области признал противоправным и отменил постановление о его привлечении к административной ответственности и наложении штрафа в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, в Черновицкой области призывник предоставил документы на отсрочку от мобилизации, ведь у его отца есть инвалидность второй группы — в ТЦК ему отказали. Суд удовлетворил иск, обязав предоставить буковинцу отсрочку.

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области суд лишил мужчины свободы на один год. Причиной послужило то, что он получил повестку, но отказался от мобилизации.