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Чоловік подав позов на ТЦК через штраф за неоновлені дані — що вирішив суд

26 вересня 2024 21:13
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Отримав штраф, хоча оновив дані в "Резерв+" — що вирішив суд
Суддя. Ілюстративне фото: iStock
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

На Волині чоловіка намагалися оштрафувати за нібито порушення правил військового обліку, проте він оновив свої дані через застосунок "Резерв+". Суд визнав, що він був на обліку, і скасував постанову про накладення штрафу.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Чоловік звернувся до суду із позовом, адже йому надійшла постанова про адміністративну відповідальність, з якою він категорично не був згодний. 

Згідно з вироком, підполковник наклав штраф у 17 тисяч гривень на позивача за те, що 11 липня 2024 року він прибув до ТЦК для оформлення облікових документів, але з'ясувалося, що він не був на військовому обліку з 7 листопада 2011 року без поважних причин.

У суді чоловік зазначив, що 11 січня 2010 року отримав посвідчення про приписку та був поставлений на облік, визнаний придатним до служби. Черговим рішенням ВЛК від 7 листопада 2011 року його визнали непридатним у мирний час, але обмежено придатним у воєнний час.

Цього року 11 липня він подав заяву про відстрочку від призову через догляд за мамою, яка має інвалідність першої групи. Наступного дня він отримав довідку про надання відстрочки до 22 вересня 2053 року.

"Чоловік зауважив, що 15 липня 2024 року він через додаток "Резерв+" здійснив оновлення своїх військово-облікових даних. У випадку, якби він ніде не перебував на військовому обліку з 7 листопада 2011 року та не отримував військово-облікового документа, то система не змогла б його ідентифікувати і відповідно не сформувала б витяг", — йдеться у вироку.

Водночас будь-яких доказів про неперебування особи на військовому обліку військовозобов'язаних з 7 листопада 2011 року до 15 листопада 2024 року ТЦК суду не надано.

Рішення суду

Позов чоловіка задовольнили. Ратнівський районний суд Волинської області визнав протиправною та скасував постанову про його притягнення до адміністративної відповідальності і накладення штрафу в розмірі 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Чернівецькій області призовник надав документи на відстрочку від мобілізації, адже його батько має інвалідність другої групи — у ТЦК йому відмовили. Суд задовольнив позов, зобов’язавши надати буковинцю відстрочку.

Раніше ми писали, що в Івано-Франківську області суд позбавив чоловіка волі на один рік. Причиною стало те, що він отримав повістку, але відмовився від мобілізації.

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