Нападение на военного на блокпосте — как суд наказал виновника

Молоток судьи. Фото: Pexels

На Ивано-Франковщине судили мужчину за препятствование деятельности ВСУ и хулиганство. Обвиняемый с группой других мужчин прибыли на мобильный блокпост, его разобрали и избили одного из военных.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В июле 2024 года в поселке Ворохта в Ивано-Франковской области установили передвижной блокпост, где дежурили сотрудники полиции и ТЦК. Местным жителям такое не понравилось. Они аргументировали это тем, что проверки препятствуют туризму.

Возле сельского совета провели собрание, где людям объяснили необходимость таких мероприятий. После этого часть мужчин направилась к развернутому блокпосту. Несколько неустановленных лиц и местный житель начали самовольно демонтировать блокпост и дорожные знаки, которые обеспечивали его функционирование. При этом, окружив военнослужащих, которые выполняли свои обязанности, им не дали возможность передвигаться.

Мужчины нецензурно выражались в сторону военных. Также не давали им перемещаться, отобрали личные вещи, заблокировали служебный автотранспорт и демонтировали установленный контрольный пункт пропуска. Кроме того, в автомобиле военного выбили окно и совершили хулиганство.

Обвиняемый хотел вытащить через окно из автомобиля военного, а когда не смог — попытался выломать передние двери. Представитель пограничной службы начал движение автомобиля, поскольку ему угрожала опасность. В тот момент мужчины начали через окно наносить ему удары в голову и верхнюю часть тела. У пострадавшего была закрытая черепно-мозговая травма, сотрясения головного мозга и множественные ушибы.

Приговор суда

Обвиняемый заключил соглашение о признании виновности с прокурором. Суд ее утвердил, поэтому мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 180 200 гривен.

Напомним, на Львовщине судили мужчину, который хотел незаконно выехать из Украины. Он планировал перебраться в Польшу за пределами пункта пропуска.

Также в Хмельницкой области парень подал в суд на ТЦК. Студент пришел в центр комплектования, чтобы получить отсрочку, а его мобилизовали.