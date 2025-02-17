Напад на військового на блокпості — як суд покарав винуватця

Молоток судді. Фото: Pexels

На Івано-Франківщині судили чоловіка за перешкоджання діяльності ЗСУ та хуліганство. Обвинувачений з групою інших чоловіків прибули на мобільний блокпост, розібрали його та побили одного з військових.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У липні 2024 року у селищі Ворохта в Івано-Франківській області встановили пересувний блокпост, де чергували працівники поліції та ТЦК. Місцевим жителям таке не сподобалось. Вони аргументували це тим, що перевірки перешкоджають туризму.

Біля сільської ради провели зібрання, де людям пояснили необхідність таких заходів. Після цього частина чоловіків попрямувала до розвернутого блокпоста. Кілька невстановлених осіб та місцевий житель розпочали самовільно демонтування блокпост та дорожні знаки, які забезпечували його функціонування. При цьому, оточивши військовослужбовців, які виконували свої обов'язки, їм не дали змогу пересуватись.

Чоловіки нецензурно висловлювалися у бік військових. Також не давали їм переміщуватись, відібрали особисті речі, заблокували службовий автотранспорт та демонтували встановлений контрольний пункт пропуску. Крім того, в автомобілі військового вибили вікно та вчинили хуліганство.

Обвинувачений хотів витягнути через вікно з автомобіля військового, а коли не зміг — спробував виламати передні двері. Представник прикордонної служби почав рух автомобіля, оскільки йому загрожувала небезпека. В той момент чоловіки почали через вікно завдавати йому ударів в голову та верхню частину тіла. У потерпілого була закрита черепно-мозкова травма, струсу головного мозку та множинні забої.

Вирок суду

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Суд її затвердив, тож чоловіка визнали винним та призначили йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 180 200 гривень.

Нагадаємо, на Львівщині судили чоловіка, який хотів незаконно виїхати з України. Він планував перебратись у Польщу поза межами пункту пропуску.

Також на Хмельниччині хлопець подав в суд на ТЦК. Студент прийшов в центр комплектування, аби отримати відстрочку, а його мобілізували.