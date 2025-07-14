В Полтаве мужчина избил соседа, которого заподозрил в жестоком обращении с котятами - суд его наказал

Котенок играет с хозяином. Иллюстративное фото: Sozina Kseniia / Shutterstock

В Полтаве мужчина избил соседа, которого заподозрил в жестоком обращении с животными. Суд вынес забияке приговор.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что инцидент произошел в конце июля 2024 года. Сначала женщина заподозрила соседа в издевательстве над котами, а затем ее муж обнаружил во дворе мертвых котят. Он утверждал, что их дочь стала свидетелем того, как сосед топит четырехлапого.

Впоследствии фигурант дела встретил соседа возле Полтавского университета экономики и торговли и набросился на него с кулаками. К избиению, по словам следствия, присоединилась и жена нападавшего. Пострадавший получил тяжелые травмы: перелом костей лица и сотрясение головного мозга.

В суде обвиняемый признал, что ударил соседа, однако не согласился с юридической оценкой своих действий.

Решение суда

Суд, исследовав материалы дела, признал мужчину виновным в умышленном причинении телесных повреждений средней тяжести, совершенном группой лиц.

С учетом того, что подсудимый ранее не имел проблем с законом и не выявлено отягчающих обстоятельств, ему назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы с испытательным сроком на один год. Кроме этого, он должен заплатить 50 тысяч гривен моральной компенсации потерпевшему.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в Полтавском апелляционном суде.

Относительно участия жены осужденного в избиении открыто отдельное уголовное производство.

А в Одесской области водитель легковушки наехал на собаку прямо на дороге и поехал дальше. Животное погибло на месте.

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