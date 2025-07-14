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Чоловік побив сусіда через кошеня — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 10:02
У Полтаві чоловік побив сусіда, якого запідозрив у жорстокому поводженні з кошенятами — суд його покарав
Кошеня грається з господарем. Ілюстративне фото: Sozina Kseniia / Shutterstock

У Полтаві чоловік побив сусіда, якого запідозрив у жорстокому поводженні з тваринами. Суд виніс забіяці вирок.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду зазначено, що інцидент стався наприкінці липня 2024 року. Спочатку жінка запідозрила сусіда у знущанні з котів, а згодом її чоловік виявив на подвір’ї мертвих кошенят. Він стверджував, що їхня донька стала свідком того, як сусід топить чотирилапого.

Згодом фігурант справи зустрів сусіда біля Полтавського університету економіки і торгівлі та накинувся на нього з кулаками. До побиття, за словами слідства, долучилася й дружина нападника. Потерпілий зазнав тяжких травм: перелому кісток обличчя та струсу головного мозку.

У суді обвинувачений визнав, що вдарив сусіда, проте не погодився з юридичною оцінкою своїх дій.

Рішення суду

Суд, дослідивши матеріали справи, визнав чоловіка винним в умисному спричиненні тілесних ушкоджень середньої тяжкості, вчиненому групою осіб.

З урахуванням того, що підсудний раніше не мав проблем із законом і не виявлено обтяжувальних обставин, йому призначили покарання у вигляді двох років обмеження волі з іспитовим строком на один рік. Окрім цього, він має сплатити 50 тисяч гривень моральної компенсації потерпілому.

Вирок ще не набрав чинності та може бути оскаржений у Полтавському апеляційному суді.

Щодо участі дружини засудженого у побитті відкрито окреме кримінальне провадження.

А на Одещині водій легковика наїхав на собаку просто на дорозі та поїхав далі. Тварина загинула на місці. 

Також ми писали, що у Києві чоловік побив свого пса, проте рішення суду виявилось неочікуваним.

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Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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