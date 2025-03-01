Избил подростка за нарушение ПДД — суд оштрафовал мужчину

Судейский молоток. Иллюстративное фото: freepik

В Ивано-Франковской области мужчина избил несовершеннолетнего велосипедиста. Подозреваемый объяснил свое поведение тем, что юноша нарушил правила дорожного движения.

Об этом говорится в приговоре Надворнянского районного суда.

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Детали дела

В материалах дела говорится, что происшествие случилось в Надворной в сентябре 2024 года на улице Шухевича. В тот вечер обвиняемый возвращался домой в село Белые Ославы из Ивано-Франковска на своем автомобиле.

Мужчина рассказал, что перед самими авто внезапно подросток пересек дорогу на велосипеде и таким образом создал аварийную ситуацию. Однако парень не остановился, а поехал дальше.

"Чтобы выяснить причины такого поведения, мужчина поехал за велосипедистом. Открыв окно, спросил: "Как ты едешь?" В ответ мужчина услышал ругань, на что он вышел из авто и толкнул несовершеннолетнего, после чего тот упал на землю. Когда парень поднялся, он на эмоциях ударил его рукой по лицу и поехал дальше", — говорится в приговоре.

В то же время потерпевший рассказал свою версию произошедшего. По его словам, прежде чем выехать на дорогу, он посмотрел направо и налево. В это время быстро подъехал автомобиль, который поехал за ним.

"Из окна обвиняемый спросил, как он ехал. Остановившись, парень в ответ спросил: "Извините, что случилось?" Однако водитель вышел из автомобиля и два-три раза ударил его в лицо. Подросток упал на землю, сразу поднялся и снова от побоев упал. Тогда мужчина начал бить его ногами. Это продолжалось пять минут. При этом он слышал, как женский голос просил не делать этого", — говорится в материалах дела.

Решение суда

Приняв во внимание все детали дела, суд признал виновным водителя автомобиля и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 850 гривен.

Напомним, на Харьковщине мужчина избил знакомого в его квартире. Суд наказал его штрафом.

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