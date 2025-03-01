Побив підлітка за порушення ПДР — суд оштрафував чоловіка

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: freepik

В Івано-Франківській області чоловік побив неповнолітнього велосипедиста. Підозрюваний пояснив свою поведінку тим, що юнак порушив правила дорожнього руху.

Про це йдеться у вироку Надвірнянського районного суду.

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Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що подія трапилася у Надвірній у вересні 2024 року на вулиці Шухевича. У той вечір обвинувачений повертався додому в село Білі Ослави з Івано-Франківська на своєму автомобілі.

Чоловік розповів, що перед сами авто раптово підліток перетнув дорогу на велосипеді і таким чином створив аварійну ситуацію. Однак хлопець не зупинився, а поїхав далі.

"Щоб з'ясувати причини такої поведінки, чоловік поїхав за велосипедистом. Відкривши вікно, запитав: "Як ти їдеш?" У відповідь чоловік почув лайку, на що він вийшов з авто і штовхнув неповнолітнього, після чого той впав на землю. Коли хлопець піднявся, він на емоціях вдарив його рукою по обличчю й поїхав далі", — йдеться у вироку.

Водночас потерпілий розповів свою версію події. За його словами, перш ніж виїхати на дорогу, він подивився праворуч і ліворуч. У цей час швидко під'їхав автомобіль, який поїхав за ним.

"З вікна обвинувачений запитав, як він їхав. Зупинившись, хлопець у відповідь запитав: "Перепрошую, що сталося?" Однак водій вийшов з автомобіля та два-три рази вдарив його в обличчя. Підліток упав на землю, відразу піднявся і знову від побоїв упав. Тоді чоловік почав бити його ногами. Це тривало п'ять хвилин. При цьому він чув, як жіночий голос просив не робити цього", — йдеться у матеріалах справи.

Рішення суду

Взявши до уваги усі деталі справи, суд визнав винним водія автомобіля та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік побив знайомого у його квартирі. Суд покарав його штрафом.

Також ми писали, що у Волинській області чоловік наїхав на військового ТЦК на блокпосту. Він "провіз" його на капоті майже десять метрів, після чого скинув на асфальт.