Суд вынес год испытательного срока мужчине, который переправлял уклонистов в Беларусь

Решение суда. Фото: Freepik

В Волынской области мужчина переправлял уклонистов через госграницу в Беларусь. За это суд вынес ему год испытательного срока.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, житель села Хотешев Камень-Каширского района, Владимир Литвин, узнал 30 декабря 2024 года о двух военнообязанных, которые искали способ нелегально покинуть территорию Украины. Он согласился помочь им пересечь границу вне официальных пунктов пропуска в направлении Беларуси. Для этого мужчины встретились во Львове, откуда на автомобиле Mercedes-Benz отправились к окраине села Жиричи Ковельского района Волынской области. Именно там Литвин подробно объяснил беглецам маршрут, по которому следует двигаться. В результате двум военнообязанным удалось пересечь границу и 1 января 2025 года они уже находились в Беларуси.

В середине января Литвин узнал о еще двух мужчинах, которые также стремились выехать за границу, минуя официальные пункты пропуска. 18 января он отправился за ними в Днепр и Кропивницкий, где те жили. При встрече он посадил военнообязанных на заднее сиденье своего Mercedes-Benz, после чего все вместе онии отправились в село Жиричи. По дороге обвиняемый посоветовал своим пассажирам, что в случае остановки пограничниками они должны выдавать себя за строителей, которые знакомы между собой и направляются праздновать Крещение в Хотешев. Однако вечером 19 января автомобиль Литвина с пассажирами остановили пограничники возле поста "Ратно".

Во время судебных слушаний Владимир Литвин признал свою вину. Он рассказал, что получил информацию о перевозке мужчин через мессенджер Telegram, где общался с неизвестным лицом. Он осознавал, что эти люди намерены незаконно покинуть страну. В то же время Литвин утверждал, что не имел корыстных мотивов, а полученные средства использовал исключительно для покрытия расходов на топливо и мелкие расходы в дороге. Обвиняемый выразил раскаяние и отметил, что самостоятельно сообщил о случае переправки двух человек 1 января, хотя на тот момент правоохранители не владели этой информацией.

Решение суда

Судья Оксана Свистун признала Владимира Литвина виновным в незаконной переправке людей через государственную границу (ч. 2 ст. 332 УКУ), однако освободила от отбывания наказания, назначив один год испытательного срока. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, что суд во Львове признал неправомерным решение пограничных служб, которые запретили выезд представителю благотворительной организации за границу для доставки гуманитарной помощи.

Также мы писали, что в Полтавской области суд наказал мужчину, который получил боевую повестку, но не явился в воинскую часть.