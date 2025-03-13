Суд виніс рік іспитового терміну чоловіку, який переправляв ухилянтів в Білорусь

Рішення суду. Фото: Freepik

У Волинській області чоловік переправляв ухилянтів через держкордон до Білорусі. За це суд виніс йому рік іспитового терміну.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, житель села Хотешів Камінь-Каширського району, Володимир Литвин, дізнався 30 грудня 2024 року про двох військовозобов'язаних, які шукали спосіб нелегально залишити територію України. Він погодився допомогти їм перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску в напрямку Білорусі. Для цього чоловіки зустрілися у Львові, звідки на автомобілі Mercedes-Benz вирушили до околиці села Жиричі Ковельського району Волинської області. Саме там Литвин детально пояснив утікачам маршрут, яким слід рухатися. У результаті двом військовозобов'язаним вдалося перетнути кордон і 1 січня 2025 року вони вже перебували в Білорусі.

У середині січня Литвин дізнався про ще двох чоловіків, які також прагнули виїхати за кордон, оминаючи офіційні пункти пропуску. 18 січня він вирушив по них до Дніпра та Кропивницького, де ті мешкали. При зустрічі він посадив військовозобов’язаних на заднє сидіння свого Mercedes-Benz, після чого всі разом вони вирушили до села Жиричі. По дорозі обвинувачений порадив своїм пасажирам, що у разі зупинки прикордонниками вони повинні видавати себе за будівельників, які знайомі між собою і прямують святкувати Водохреще у Хотешів. Однак увечері 19 січня автомобіль Литвина з пасажирами зупинили прикордонники біля посту "Ратне".

Під час судових слухань Володимир Литвин визнав свою провину. Він розповів, що отримав інформацію про перевезення чоловіків через месенджер Telegram, де спілкувався з невідомою особою. Він усвідомлював, що ці люди мають намір незаконно покинути країну. Водночас Литвин стверджував, що не мав корисливих мотивів, а отримані кошти використовував виключно для покриття витрат на пальне та дрібні витрати в дорозі. Обвинувачений висловив каяття та зазначив, що самостійно повідомив про випадок переправлення двох осіб 1 січня, хоча на той момент правоохоронці не володіли цією інформацією.

Рішення суду

Суддя Оксана Свистун визнала Володимира Литвина винним у незаконному переправленні людей через державний кордон (ч. 2 ст. 332 ККУ), проте звільнила від відбування покарання, призначивши один рік іспитового терміну. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Нагадаємо, що суд у Львові визнав неправомірним рішення прикордонних служб, які заборонили виїзд представнику благодійної організації за кордон для доставки гуманітарної допомоги.

Також ми писали, що у Полтавській області суд покарав чоловіка, який отримав бойову повістку, але не з'явився доа військової частини.