ТЦК отказал предоставлять отсрочку мужчине — военнообязанный обратился в суд

Работники ТЦК рассматривают документы. Иллюстративное фото: ХОТЦК

В Ровно комиссия территориального центра комплектования отказала предоставлять отсрочку мужчине в связи с уходом за родителями. Военнообязанный оспорил решение в суде.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре Ривненского суда говорится о том, что мужчина подал в ТЦК заявление о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу в связи с необходимостью постоянного ухода за пожилыми родителями. Военнообязанный отметил, что он единственный близкий родственник, который может ухаживать за родителями, ведь сестра проживает в США.

Однако комиссия ТЦК отказала предоставлять отсрочку мужчине, сославшись на наличие других трудоспособных членов семьи, а именно сестры, проживающей за рубежом.

Впоследствии мужчина обратился в суд и предоставил документы, подтверждающие потребность родителей в уходе. Также мужчина доказал, что проживает рядом с родителями и может осуществлять постоянный уход за ними.

Решение суда

Подробно изучив материалы дела, суд признал решение ТЦК противоправным и отменил его.

Также суд обязал комиссию ТЦК повторно рассмотреть заявление мужчины по оформлению ему справки об отсрочке от призыва на военную службу с учетом правовой оценки, предоставленной судом в решении.

Напомним, в Шепетовке Хмельницкой области судили жителя, который ругался на представителей ТЦК и СП. Мужчине избрали наказание в виде штрафа.

Ранее мы писали о том, что Минобороны отказалось оказывать единовременную денежную помощь жене и ребенку павшего военнослужащего. Решение оборонного ведомства близкие военного обжаловали в суде.