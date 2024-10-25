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Чоловік отримав відмову у відстрочці від ТЦК та звернувся до суду

25 жовтня 2024 21:13
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
ТЦК відмовив надавати відстрочку чоловіку — військовозобов'язаний звернувся до суду
Працівники ТЦК розглядають документи. Ілюстративне фото: ХОТЦК
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У Рівному комісія територіального центру комплектування відмовила надавати відстрочку чоловіку через  догляд за батьками. Військовозобов'язаний оскаржив рішення у суді. 

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку Рівненського суду йдеться про те, що чоловік подав до ТЦК заяву про надання відстрочки від призову на військову службу через необхідність постійного догляду за літніми батьками. Військовозобов'язаний зазначив, що він єдиний близький родич, який може доглядати батьків, адже сестра проживає в США.

Проте комісія ТЦК відмовила надавати відстрочку чоловіку, пославшись на наявність інших працездатних членів сім’ї, а саме сестри, яка проживає за кордоном.

Згодом чоловік звернувся до суду та надав документи, що підтверджують потребу батьків у догляді.  Також чоловік довів, що проживає поряд з батьками і може здійснювати постійний догляд за ними.

Рішення суду

Детально вивчивши матеріали справи, суд визнав рішення ТЦК протиправним та скасував його.  

Також суд зобов`язав  комісію ТЦК повторно розглянути заяву чоловіка щодо оформлення йому довідки про відстрочку від призову на військову службу з урахуванням правової оцінки, наданої судом у рішенні.

Нагадаємо, у місті Шепетівка Хмельницької області судили мешканця, який лаявся на представників ТЦК та СП. Чоловіку обрали покарання у вигляді штрафу.

Раніше ми писали про те, що Міноборони відмовилося надавати одноразову грошову допомогу дружині та дитині полеглого військовослужбовця. Рішення оборонного відомства близькі військового оскаржили в суді.

ТЦК та СП військовозобов'язані відстрочка судові рішення Рівне

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