Суд наказал мужчину, который получил две повестки, но уклонился от мобилизации

Молоток судьи. Фото: LexInform

В Днепропетровской области мужчина получил две повестки, однако уклонился от мобилизации. За это суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, житель Днепропетровской области в июне 2024 года прошел военно-врачебную комиссию, которая установила его пригодность к прохождению службы по мобилизации.

После этого ему пытались вручить повестку для направления в определенную воинскую часть, однако мужчина отказался ее принять и избежал явки. В августе того же года ему снова пытались вручить повестку, однако ситуация повторилась — мужчина снова не явился.

Во время судебного разбирательства обвиняемый частично признал свою вину, объяснив свои действия состоянием здоровья, которое, по его словам, не позволяет проходить военную службу.

Решение суда

После рассмотрения предоставленных доказательств и изучения обстоятельств, суд пришел к выводу о наличии состава уголовного преступления в действиях обвиняемого. Учитывая изложенное, мужчина был признан виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации, что квалифицируется по статье 336 Уголовного кодекса Украины.

В результате, Петропавловский районный суд Днепропетровской области вынес приговор - назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали, что в Полтавской области судили мужчину, который получил повестку, но так и не явился в ТЦК в указанную дату. Его лишили свободы на три года, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Также мы писали, в Виннице несовершеннолетний парень поджег здание ТЦК. За содеянное его судили.