Суд покарав чоловіка, який отримав дві повістки, але ухилився від мобілізації

Молоток судді. Фото: LexInform

У Дніпропетровській області чоловік отримав дві повістки, однак ухилився від мобілізації. За це суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, мешканець Дніпропетровської області у червні 2024 року пройшов військово-лікарську комісію, яка встановила його придатність до проходження служби за мобілізацією.

Після цього йому намагалися вручити повістку для направлення до визначеної військової частини, однак чоловік відмовився її прийняти та уникнув явки. У серпні того ж року йому знову намагалися вручити повістку, проте ситуація повторилася — чоловік знову не з’явився.

Під час судового розгляду обвинувачений частково визнав свою вину, пояснивши свої дії станом здоров’я, який, за його словами, не дозволяє проходити військову службу.

Рішення суду

Після розгляду наданих доказів та вивчення обставин, суд дійшов висновку про наявність складу кримінального правопорушення у діях обвинуваченого. З огляду на викладене, чоловіка було визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, що кваліфікується за статтею 336 Кримінального кодексу України.

У результаті, Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області ухвалив вирок — призначити йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Полтавській області судили чоловіка, який отримав повістку, але так і не з'явився до ТЦК у зазначену дату. Його позбавили волі на три роки, але звільнили від відбування покарання з випробувальні терміном на один рік.

Також ми писали, у Вінниці неповнолітній хлопець підпалив будівлю ТЦК. За скоєне його судили.