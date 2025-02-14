Как суд наказал жителя Житомирщины за незаконное хранение боеприпасов

Здание Бердичевского горрайонного суда. Фото иллюстративное: rio-berdychiv.info

Житель Бердичева Житомирской области приобрел и незаконно хранил боеприпасы. Мужчину привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Бердичевский горрайонный суд Житомирской области вынес в понедельник, 10 февраля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант приобрел, хранил и носил при себе 15 патронов калибра 9 мм и шесть патронов калибра 5,6 мм.

Во время осмотра, который правоохранители 31 октября провели по месту жительства нарушителя, обнаружили и изъяли:

боеприпасы стрелкового огнестрельного оружия калибра 9 мм: 15 боевых пистолетных патронов;

боеприпасы ручного стрелкового огнестрельного оружия калибра 5,6 мм: два спортивно-охотничьих патрона кольцевого воспламенения;

два целевых патрона кольцевого воспламенения, два охотничьих патрона кольцевого воспламенения с экспансивной пулей.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы, однако заменили наказание годом испытательного срока. Также в пользу государства с него взыщут 6 367 гривен 20 копеек за проведение судебной экспертизы оружия.

Приговор на данный момент еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать, подав апелляцию. Изъятые боеприпасы пока хранят в камере вещественных доказательств Бердичевского РОП ГУНП. После того, как приговор вступит в законную силу, их уничтожат.

Напомним, во Львове мужчина избил своего товарища, который передвигается с помощью костылей. Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения.

Также мы сообщали, что львовянин после прохождения ВВК отказался от мобилизации. Его приговорили к лишению свободы.