Як суд покарав жителя Житомирщини за незаконне зберігання боєприпасів

Будівля Бердичівського міськрайонного суду. Фото ілюстративне: rio-berdychiv.info

Житель Бердичева Житомирської області придбав і незаконно зберігав боєприпаси. Чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області ухвалив у понеділок, 10 лютого.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант придбав, зберігав і носив при собі 15 набоїв калібру 9 мм і шість набоїв калібру 5,6 мм.

Під огляду, який правоохоронці 31 жовтня провели за місцем проживання порушника, виявили та вилучили:

боєприпаси стрілецької вогнепальної зброї калібру 9 мм: 15 бойових пістолетних патронів;

боєприпаси ручної стрілецької вогнепальної зброї калібру 5,6 мм: два спортивно-мисливських патрони кільцевого запалення, два цільових патрони кільцевого запалення, два мисливських патрони кільцевого запалення з експансивною кулею.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину й розкаявся. Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі, однак замінили покарання роком іспитового строку. Також на користь держави з нього стягнуть 6 367 гривень 20 копійок за проведення судової експертизи зброї.

Вирок наразі ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію. Вилучені боєприпаси поки що зберігають у камері речових доказів Бердичівського РВП ГУНП. Після того, як вирок набуде законної сили, їх знищать.

Нагадаємо, у Львові чоловік побив свого товариша, який пересувається за допомогою милиць. Потерпілий зазнав тяжких тілесних ушкоджень.

Також ми повідомляли, що львів'янин після проходження ВЛК відмовився від мобілізації. Його засудили до позбавлення волі.