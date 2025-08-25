Видео
Главная Новости дня Мужчина не явился в ТЦК, потому что "запил" — наказал ли суд

Мужчина не явился в ТЦК, потому что "запил" — наказал ли суд

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 03:07
Суд лишил свободы мужчину, который уклонился от мобилизации из-за алкоголя
Судейский молоток. Фото: Freepik

В Черкассах мужчина не явился в ТЦК и дальнейшей отправки, потому что был пьян. За это суд назначил ему наказание. 

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, в мае 2024 года житель города Черкассы, который успешно прошел военно-врачебную комиссию и не имел никаких ограничений по прохождению военной службы, должен был явиться в территориальный центр комплектования для отправки в воинскую часть. Однако этого он не сделал.

В дальнейшем при рассмотрении дела в суде мужчина объяснил, что не прибыл в назначенный день из-за злоупотребления алкоголем и пребывания в состоянии опьянения. На завершающем этапе судебного разбирательства, в ходе дебатов, обвиняемый признал свою вину в предъявленном обвинении.

Он также отметил, что обращался в ТЦК по вопросу призыва, однако ему сообщили, что следует ждать завершения судебного процесса. При этом в течение последних двух месяцев мужчина продолжал систематически злоупотреблять спиртными напитками.

Решение суда

Приговором Сосновского районного суда города Черкассы обвиняемый признан виновным и назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали, что в Хмельницкой области фермеру назначили штраф, поскольку его работники не пошли в ТЦК.

Также мы сообщали, что в Чернигове суд назначил определенное наказание мужчине, который распространял в соцсетях информацию о патрулях ТЦК.

суд война в Украине ВВК ТЦК и СП боевая повестка судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
