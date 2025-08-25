Суд позбавив волі чоловіка, який ухилився від мобілізації через алкогололь

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Черкасах чоловік не з'явився до ТЦК та подальшої відправки, бо був п'яний. За це суд призначив йому покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у травні 2024 року мешканець міста Черкаси, який успішно пройшов військово-лікарську комісію та не мав жодних обмежень щодо проходження військової служби, повинен був з’явитися до територіального центру комплектування для відправлення у військову частину. Однак цього він не зробив.

У подальшому під час розгляду справи в суді чоловік пояснив, що не прибув у визначений день через зловживання алкоголем та перебування у стані сп’яніння. На завершальному етапі судового розгляду, у ході дебатів, обвинувачений визнав свою вину у пред’явленому обвинуваченні.

Він також зазначив, що звертався до ТЦК з питання призову, однак йому повідомили, що слід чекати завершення судового процесу. При цьому протягом останніх двох місяців чоловік продовжував систематично зловживати спиртними напоями.

Рішення суду

Вироком Соснівського районного суду міста Черкаси обвинуваченого визнано винним та призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

