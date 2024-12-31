Мать запретила мужчине идти служить — суд вынес приговор военнообязанному

Судейский молоток. Фото: Pexels

В Черниговской области военнообязанный проигнорировал боевую повестку от Территориального центра комплектования, поскольку служить ему запретила мать. Суд решил наказать мужчину.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что в июле 2024 года мужчина прошел медицинский осмотр, в ходе которого был признан годным к военной службе.

Под расписку он получил повестку с обязательством явиться в территориальный центр комплектования для направления на службу, но на следующий день так и не пришел в ТЦК.

На суде мужчина объяснил, что не явился в военкомат, так как послушался свою мать, которая запретила ему проходить службу.

Сначала обвиняемый отрицал свою вину, но в ходе слушания признал уклонение от призыва. Он отметил, что намерен исправить ситуацию и готов служить.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали, что в Хмельницкой области мужчина не прибыл в ТЦК из-за отсутствия транспорта. Его отправили в тюрьму.

Также мы сообщали, что в Полтавской области мужчина отказался от мобилизации из-за возраста. Военнообязанный заявил, что ему исполнилось 50 лет, а также у него проблемы со здоровьем.