На Полтавщине мужчине за незаконную вырубку леса назначили один год условно

Мужчина с дровами. Иллюстративное фото: pexels.com

На Полтавщине районный суд вынес приговор местному жителю за незаконную порубку леса. Кроме того, суд конфисковал у него мотопилу.

Такое решение суда опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

На суде выяснилось, что обвиняемый, водитель и отец троих детей, без соответствующего разрешения спилил несколько деревьев разных пород (клен, осина, вяз, шелковица) в лесном массиве вблизи села. Его действия нанесли ущерб государству на сумму 43 948 грн 63 коп.

Обвиняемый признал свою вину, объяснив, что спилил деревья, которые мешали на его земельном участке, который граничит с лесом. Суд учел искреннее раскаяние обвиняемого, положительные характеристики, отсутствие предыдущих судимостей и наличие троих детей на иждивении.

Решение суда

В результате, суд назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы с испытательным сроком. Приговор предусматривает конфискацию мотопилы обвиняемого в пользу государства.

Спиленные деревья переданы лесхозу. Также суд постановил взыскать с осужденного сумму нанесенного ущерба в бюджет городского совета.

Напомним, недавно мы писали о военном, который бил сожительницу руками и даже ногами. А также о служащем, который ходил по Одессе с ножом-кастетом.