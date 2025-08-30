Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мужчина нарубил себе дрова на приговор — решение суда Полтавщины

Мужчина нарубил себе дрова на приговор — решение суда Полтавщины

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 03:32
На Полтавщине мужчине за незаконную вырубку леса назначили один год условно
Мужчина с дровами. Иллюстративное фото: pexels.com

На Полтавщине районный суд вынес приговор местному жителю за незаконную порубку леса. Кроме того, суд конфисковал у него мотопилу.

Такое решение суда опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

На суде выяснилось, что обвиняемый, водитель и отец троих детей, без соответствующего разрешения спилил несколько деревьев разных пород (клен, осина, вяз, шелковица) в лесном массиве вблизи села. Его действия нанесли ущерб государству на сумму 43 948 грн 63 коп.

Обвиняемый признал свою вину, объяснив, что спилил деревья, которые мешали на его земельном участке, который граничит с лесом. Суд учел искреннее раскаяние обвиняемого, положительные характеристики, отсутствие предыдущих судимостей и наличие троих детей на иждивении.

Решение суда

В результате, суд назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы с испытательным сроком. Приговор предусматривает конфискацию мотопилы обвиняемого в пользу государства.

Спиленные деревья переданы лесхозу. Также суд постановил взыскать с осужденного сумму нанесенного ущерба в бюджет городского совета.

Напомним, недавно мы писали о военном, который бил сожительницу руками и даже ногами. А также о служащем, который ходил по Одессе с ножом-кастетом.

суд Полтавская область конфискация дрова судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации