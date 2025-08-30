На Полтавщині чоловіку за незаконну вирубку лісу призначили один рік умовно

Чоловік з дровами. Ілюстративне фото: pexels.com

На Полтавщині районний суд виніс вирок місцевому мешканцю за незаконну порубку лісу. Крім того, суд конфіскував у нього мотопилу.

Таке рішення суду опубліковано у Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

На суді з'ясувалось, що обвинувачений, водій та батько трьох дітей, без відповідного дозволу спиляв декілька дерев різних порід (клен, осика, в’яз, шовковиця) у лісовому масиві поблизу села. Його дії спричинили збитки державі на суму 43 948 грн 63 коп.

Обвинувачений визнав свою вину, пояснивши, що спиляв дерева, які заважали на його земельній ділянці, яка межує з лісом. Суд врахував щире каяття обвинуваченого, позитивні характеристики, відсутність попередніх судимостей та наявність трьох дітей на утриманні.

Рішення суду

В результаті, суд призначив покарання у вигляді 1 року обмеження волі з іспитовим строком. Вирок передбачає конфіскацію мотопили обвинуваченого на користь держави.

Спиляні дерева передано лісгоспу. Також суд постановив стягнути із засудженого суму завданих збитків до бюджету міської ради.

