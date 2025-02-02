В Хмельницком мужчина помочь военнообязанному выехать в Словакию — суд его наказал

Мужчина пытался переправить уклониста за границу — что решил суд
В Хмельницком мужчина пытался помочь военнообязанному выехать в Словакию вне официальных пунктов пропуска. Суд решил его наказать.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В материалах суда указано, что мужчина за 7000 долларов США согласился помочь военнообязанному выехать в Словакию вне официальных пунктов пропуска.
Фигурант дела дважды встречался с заказчиком в центре Хмельницкого: во время первой встречи подробно рассказал о плане побега и назвал стоимость "услуги", а во время второй получил оговоренную сумму наличными.
Мужчина признал свою вину и обязался добровольно перечислить залог в размере 211 960 гривен в поддержку ВСУ. Также было заключено соглашение с прокурором.
Решение суда
Суд утвердил соглашение, учитывая, что обвиняемый впервые привлекается к ответственности, искренне раскаялся, способствовал следствию, имел сложные жизненные обстоятельства и положительную характеристику.
Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы без конфискации имущества, с запретом занимать должности, связанные с контрольно-пропускным режимом, сроком на три года. В то же время суд освободил мужчину от отбывания основного наказания, установив испытательный срок в два года и шесть месяцев.
Напомним, в Сумской области судили мужчину, который после получения повестки отказался служить в ВСУ.
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