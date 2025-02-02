В Хмельницком мужчина помочь военнообязанному выехать в Словакию — суд его наказал

Суд принимает решение. Иллюстративное фото: Верховный суд

В Хмельницком мужчина пытался помочь военнообязанному выехать в Словакию вне официальных пунктов пропуска. Суд решил его наказать.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что мужчина за 7000 долларов США согласился помочь военнообязанному выехать в Словакию вне официальных пунктов пропуска.

Фигурант дела дважды встречался с заказчиком в центре Хмельницкого: во время первой встречи подробно рассказал о плане побега и назвал стоимость "услуги", а во время второй получил оговоренную сумму наличными.

Мужчина признал свою вину и обязался добровольно перечислить залог в размере 211 960 гривен в поддержку ВСУ. Также было заключено соглашение с прокурором.

Решение суда

Суд утвердил соглашение, учитывая, что обвиняемый впервые привлекается к ответственности, искренне раскаялся, способствовал следствию, имел сложные жизненные обстоятельства и положительную характеристику.

Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы без конфискации имущества, с запретом занимать должности, связанные с контрольно-пропускным режимом, сроком на три года. В то же время суд освободил мужчину от отбывания основного наказания, установив испытательный срок в два года и шесть месяцев.

Напомним, в Сумской области судили мужчину, который после получения повестки отказался служить в ВСУ.

Также мы писали, что на Харьковщине судили мужчину, который спрятал сына от работников ТЦК в автомобиле.