У Хмельницькому чоловік допоміг військовозобов’язаному виїхати до Словаччини — суд його покарав

Суд ухвалює рішення. Ілюстративне фото: Верховний суд

У Хмельницькому чоловік намагався допомогти військовозобов’язаному виїхати до Словаччини поза офіційними пунктами пропуску. Суд вирішив його покарати.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду зазначено, що чоловік за 7000 доларів США погодився допомогти військовозобов’язаному виїхати до Словаччини поза офіційними пунктами пропуску.

Фігурант справи двічі зустрічався із замовником у центрі Хмельницького: під час першої зустрічі детально розповів про план втечі та назвав вартість "послуги", а під час другої отримав обумовлену суму готівкою.

Чоловік визнав свою провину та зобов’язався добровільно перерахувати заставу в розмірі 211 960 гривень на підтримку ЗСУ. також було укладено угоду з прокурором.

Рішення суду

Суд затвердив угоду, врахувавши, що обвинувачений вперше притягується до відповідальності, щиро розкаявся, сприяв слідству, мав складні життєві обставини та позитивну характеристику.

Йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі без конфіскації майна, із забороною обіймати посади, пов’язані з контрольно-пропускним режимом, строком на три роки. Водночас суд звільнив чоловіка від відбування основного покарання, встановивши іспитовий строк у два роки і шість місяців.

Нагадаємо, у Сумській області судили чоловіка, який після отримання повістки відмовився служити в ЗСУ.

Також ми писали, що на Харківщині судили чоловіка, який сховав сина від працівників ТЦК в автомобілі.