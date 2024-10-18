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Мужчина пытался организовать "вече" для устранения власти — что решил суд

18 октября 2024 01:32
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Как суд наказал мужчину, который хотел отстранить от власти Президента Украины, ВР и Кабмин
Здание Ивано-Франковского городского суда. Фото: ifm.if.court.gov.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Уроженец Марьинки Донецкой области пытался отстранить от власти президента Украины, Кабинет Министров и Верховную Раду. За совершенное мужчину привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Ивано-Франковский городской суд вынес 26 сентября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант вместе с сообщником, дело которого рассматривают в другом производстве, пытался лишить власти действующих Президента Украины Владимира Зеленского, правительство и парламент. По плану нарушителя, подконтрольная ему общественная организация "Круг старейшин Украины" должна была 30 июня провести в Октябрьском дворце Киеве "Конгресс гражданского общества Украины" с участием по меньшей мере пяти тысяч человек, в частности общественных деятелей, военных и ветеранов. Во время этого "вече" должно было состояться голосование за создание "временного технического правительства" и выборы членов этого правительства. В дальнейшем новоиспеченные чиновники выдвинули бы Зеленскому и Верховной Раде ультиматум касательно сложения полномочий, а в случае отказа начали бы насильственный захват власти.

Решение суда

В ходе судебного заседания обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Фигуранта признали виновным в сговоре с целью насильственного изменения конституционного строя и захвата государственной власти, приговорили к пяти годам лишения свободы, однако заменили реальный срок наказания двумя годами условного.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, на Волыни вынесли приговор переселенцу из Донецкой области. Мужчина, несмотря на то, что ВВК сочла его годным к военной службе, отказался от мобилизации.

Также мы сообщали, что в Харькове суд избрал наказание для коллаборанта. Во время оккупации города Балаклеи Харьковской области фигурант сотрудничал с россиянами, исполняя обязанности лесничего и снабжая захватчиков древесиной.

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